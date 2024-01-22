CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Antimon fiyatlarında Kızıldeniz etkisi: 16 ayın zirvesi....

Antimon fiyatlarında Kızıldeniz etkisi: 16 ayın zirvesi....

Bataryalarda ve yarı iletkenlerde kullanılan antimon fiyatları, Kızıldeniz rotasındaki kesintiler nedeniyle Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2024 16:28

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2024 16:28

Trader'lar, fiyatları Aralık ayından bu yana 11.350 dolar/tondan %17 artış göstererek bu ay Avrupa spot piyasasında 13.300 dolar/ton civarında olduğunu belirtti.

Avrupalı bir trader, "Kızıldeniz'deki kesinti nedeniyle malzemenin Afrika çevresinde dolaşması gerektiğinden fiyatlar yüksek, bu da fazladan iki hafta sürüyor" dedi.

Analistlere göre Kızıldeniz saldırılarından önce Avrupa ve ABD'deki alıcıların antimon stokları biriktirmediğini, çünkü talebin ve fiyatların nispeten istikrarlı olduğunu kaydetti.

Çin, diğer Asyalı üreticiler arasında Myanmar ve Tacikistan ile birlikte antinom da dahil olmak üzere küçük metallerin önde gelen üreticisi.

ABD Jeoloji Araştırması verilerine göre, 2022 yılında küresel antimon üretiminin 110.000 ton olduğu tahmin ediliyor ve bunun %55'i Çin'den geliyor.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 22 Ocak 2024 09:08
Borsa haftaya yatay seyirle başladı Borsa haftaya yatay seyirle başladı 22 Ocak 2024 10:03
AB, Ukrayna’ya top mermisi teslim etmeyi hedefliyor AB, Ukrayna'ya top mermisi teslim etmeyi hedefliyor 21 Ocak 2024 15:22
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Ocak 2024 14:04
Çin’de 2023’te fosil yakıt üretimi ve ithalatı artış gösterdi Çin'de 2023'te fosil yakıt üretimi ve ithalatı artış gösterdi 21 Ocak 2024 10:07
Çin’in elektrik üretim ve tüketim rakamları belli oldu Çin'in elektrik üretim ve tüketim rakamları belli oldu 21 Ocak 2024 10:05
Japonya’ya turist akını: İşte 2023 rakamları.... Japonya'ya turist akını: İşte 2023 rakamları.... 21 Ocak 2024 09:59
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 20 Ocak 2024 11:00
ABD’de enflasyon beklentisi son 3 yılın en düşük seviyesinde ABD’de enflasyon beklentisi son 3 yılın en düşük seviyesinde 20 Ocak 2024 08:55
ABD’de 2. el konut satışları 28 yılın en düşük seviyesine indi ABD’de 2. el konut satışları 28 yılın en düşük seviyesine indi 20 Ocak 2024 08:51
JP Morgan, ECB’den faiz indirimi beklentisini erkene çekti JP Morgan, ECB'den faiz indirimi beklentisini erkene çekti 19 Ocak 2024 16:41
Kremlin’den Suudi Arabistan açıklaması Kremlin'den Suudi Arabistan açıklaması 19 Ocak 2024 16:29
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,37
%0,7368
BORSA
1.000,66
%0,0661
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
999,92
%-0,008
ALTIN
1.008,66
%0,8658
BORSA
1.046,65
%4,6648
DOLAR
1.051,41
%5,1405
EURO
1.015,00
%1,5
ALTIN
1.037,43
%3,7434
BORSA
1.056,87
%5,6874
DOLAR
1.077,91
%7,7905
EURO
1.075,20
%7,5195
ALTIN
1.467,24
%46,7235
BORSA
1.619,35
%61,9353
DOLAR
1.665,66
%66,5655
EURO
1.816,51
%81,6509
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler