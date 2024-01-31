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API petrol stokları azalırken DoE stoklarında da düşüş bekleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan petrol stokları, analistlerin beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 31 Ocak 2024 09:23

Son Güncelleme Tarihi 31 Ocak 2024 09:23

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 26 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 6,7 milyon varil düşüşün artışdan 2,5 milyon varil daha azaldı. Analistlerin beklentisi 867 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,9 milyon varil arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada eklenen petrolle birlikte 366,4 milyon varile ulaştı.

API, benzin stokları bir önceki hafta yaşanan 7,2 milyon varil artışa 600 bin varil daha ekledi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 1 üzerinde bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında düşüş devam etti. Bir önceki hafta açıklanan 245 bin varil gerilemenin üzerine 2,1 milyon varil düşüş daha eklendi. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 4 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında da düşüş sürdü. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 2,0 milyon varil düşüşün ardından 2,0 milyon varil daha geriledi.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında da düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 9,2 milyon varil azalan petrol stoklarının, 26 Ocak ile sona eren haftada 0,8 milyon varil daha gerileyeceği tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,4 milyon varil artış, damıtılmış ürün stok tahmini 0,8 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 85,5 seviyesinden yüzde 87,2'ye yükseleceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.

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