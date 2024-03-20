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API petrol stokları beklentilerin aksine geriledi

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) petrol stokları beklentilerin aksine geriledi.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2024 09:20

Son Güncelleme Tarihi 20 Mart 2024 09:20

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan petrol stokları, beklentilerin aksine üst üste ikinci haftasında da düşüş gösterdi.

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 15 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları önceki hafta görülen 5 milyon 521 bin varil düşüşün ardından 1 milyon 519 bin varil daha geriledi. Piyasalarda beklenti 77 bin varil artış olacağı yönündeydi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,7 milyon varil arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 362,3 milyon varile çıktı.

API, benzin stokları üst üste dördüncü haftasında da geriledi. Stoklar önceki 3 hafta yaşanan toplam 9,8 milyon varil düşüşün ardından 1 milyon 574 bin varil daha aşağı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 3 altında seyrediyor.

Damıtılmış ürün stoklarında düşüş sekiz haftanın ardından sona erdi; Geçen hafta stoklar 512 bin varil de olsa artış gösterdi. Bu artışla birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 7 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında artış yaşandı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 998 bin varil düşüşün ardından 325 bin varil artış gösterdi.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında da düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 1,54 milyon varil düşen petrol stoklarının, 15 Mart ile sona eren haftada 1,2 milyon varil daha gerileyeceğini tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 2,1 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 1,2 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 86,8 seviyesinden yüzde 87,6'e yükseleceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.

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