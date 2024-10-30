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API petrol stokları beklentilerin aksine geriledi

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) petrol stokları, analistlerin beklentilerinin aksi yönde hareket etti ve sınırlı bir düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2024 09:06

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2024 09:07

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 1,64 milyon varil artan petrol stokları, 25 Ekim ile sona eren hafta 573 bin varil geriledi. Piyasa beklentisi stoklarda 2,3 milyon varil artış olacağı yönündeydi.

Bu düşüşün ardından ham petrol stokları yılbaşındaki seviyesinin yaklaşık 6,0 milyon varil altında seyrediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 1,2 milyon varil artışla 385,8 milyon varile ulaştığına işaret etti. SPR stokları yaz aylarındaki en düşük seviyesinin yaklaşık 38 milyon varil üzerinde seyretmesine rağmen, ABD Başkanı Biden'in göreve geldiği zamandan bu yana 249 milyon varil aşağıda bulunuyor.

API benzin stokları üst üste dördüncü haftasında da düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 2,02 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 282 bin varil daha azaldı. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %3 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında düşüş altıncı haftada da devam etti. Önceki hafta 1,48 milyon varil aşağı gelen stoklar, geçen hafta 1,46 milyon varil daha düşüş gösterdi. Böylece 6 haftalık düşüş 12 milyon varili aştı. Damıtılmış ürün stokları bu düşüşün ardından beş yıllık ortalamanın yaklaşık %9 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında sınırlı da olsa artış yaşandı. Bir önceki hafta 216 bin varil azalan Cushing petrol stokları, geçen hafta 320 bin varil arttı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında artış bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 5,5 milyon varil artan petrol stoklarının, 25 Ekim ile sona eren haftada 1,0 milyon varil yukarı geleceğini tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini değişiklik olmaması, damıtılmış ürün stok tahmini 1,3 milyon varil düşüş olması yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %89,5 seviyesinde kalacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.

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