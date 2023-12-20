API petrol stokları beklentilerin aksine hafif arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 15 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 2 milyon 349 bin varil düşüşün ardından 939 bin varil arttı. Enerji piyasası işlemcileri stoklarda 2,33 milyon varil düşüş tahmin ediyorlardı.

API verileri, ABD'deki ham petrol stoklarının bu yıl şu ana kadar 18 milyon varilin üzerinde net artış gösterdiğine işaret ediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 600 bin varil arttığını gösterdi. Stoklar böylece 352,5 milyon varile ulaştı ve Biden Yönetiminin geri alım programına başlamasından bu yana yaklaşık 6 milyon varil arttı.

API, benzin stoklarının bir önceki hafta yaşanan 5,76 milyon varil artışın üzerine 669 bin varil daha eklendi.

Damıtılmış ürün stokları bir önceki hafta açıklanan 276 bin varil artışın ardından, 2,74 milyon varil daha yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise artış devam etti. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 1,45 milyon varil artışın ardından 1,85 milyon varil daha yükseldi.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, bir önceki hafta 4,26 milyon varil azalan petrol stoklarının, 15 Aralık ile sona eren haftada 2,5 milyon varil daha düşeceği tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,7 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,7 milyon varil artış yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 90,2 seviyesinden yüzde 90,4'e çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.