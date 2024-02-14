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API petrol stokları beklentilerin üzerinde arttı

API petrol stokları beklentilerin üzerinde arttı, DoE stoklarında da aynı yönde hareket bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 14 Şubat 2024 09:18

Son Güncelleme Tarihi 14 Şubat 2024 09:18

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan petrol stokları, analistlerin beklentilerinin çok üzerinde bir artış gösterdi.

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 9 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 674 bin varil artışın artışdan 8,52 milyon varil daha yukarı geldi. Analistlerin beklentisi 2,6 milyon varil artış olacağı yönündeydi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,8 milyon varil arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 358,8 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

API, benzin stokları üst üste altı hafta süren artışını sonlandırdı; Stoklar söz konusu 6 haftada yaşanan 28 milyon varil yükselişin ardından, geçen hafta 7,23 milyon vari aşağı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 1 altına geriledi.

Damıtılmış ürün stoklarında düşüş dördüncü haftaya taşındı. Son üç haftada yaşanan 6,1 milyon varil düşüşe 4,02 milyon varil daha eklendi. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 7 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında artış ikinci haftaya taşındı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 492 bin varil artışın ardından 512 bin varil daha artış kaydetti.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında da artış bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 5,52 milyon varil artan petrol stoklarının, 9 Şubat ile sona eren haftada 2,8 milyon varil daha yükseleceği tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,0 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 2,2 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 82,4 seviyesinden yüzde 82,2'ye gerileyeceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.

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