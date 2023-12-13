API petrol stokları beklentilerin üzerinde düştü

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 8 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 594 bin varil artışın ardından 2 milyon 349 bin varil azaldı. Enerji piyasası işlemcileri 1,5 milyon varil düşüş tahmin ediyorlardı.

API verileri, ABD'deki ham petrol stoklarının bu yıl şu ana kadar 18 milyon varil net artış gösterdiğine işaret ediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının yatay seyrettiğini gösterdi. Stoklar hala son 40 yılın en düşük seviyesi olan 351,9 milyon varil seviyesine ulaştı. Biden Yönetiminin geri alım programına başlamasından bu yana SPR'ye yönelik toplam alımlar 5 milyon varilin biraz üzerinde gerçekleşti.

API, benzin stoklarının bir önceki hafta yaşanan 2,83 milyon varil artışın üzerine 5,76 milyon varil daha eklendi. Bu artışla geçen hafta itibarıyla benzin stokları, yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yalnızca yüzde 1 altında kaldı.

Damıtılmış ürün stokları bir önceki hafta açıklanan 1,9 milyon varil artışın ardından, 276 bin varil daha yükseldi. Damıtılmış ürün stokları 5 yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 13 altında bulunuyor.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise artış devam etti. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 4,28 milyon varil artışın ardından 1,45 milyon varil daha yükseldi.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, bir önceki hafta 4,63 milyon varil azalan petrol stoklarının, 8 Aralık ile sona eren haftada 1,2 milyon varil daha düşeceği tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,9 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,4 milyon varil artış yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 90,5 seviyesinden yüzde 90,8'e çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.