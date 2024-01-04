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API petrol stokları beklentilerin üzerinde geriledi

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan petrol stokları üst üste iki haftalık yükselişin ardından, yılın son haftası beklentilerin üzerinde bir düşüş gösterdi. Bugün açıklanacak ABD Enerji Bakanlığı(DoE) stoklarında da gerileme bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 04 Ocak 2024 09:20

Son Güncelleme Tarihi 04 Ocak 2024 09:20

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 29 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 1 milyon 837 bin varil artışın ardından 7 milyon 418 bin varil geriledi. Analistlerin beklentisi düşüşün 2,97 milyon varil seviyesinde olacağı yönündeydi.

API verileri, ABD'deki ham petrol stoklarının 2023 yılı boyunca 13 milyon varilin biraz üzerinde net artış gösterdiğine işaret ediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 1,1 milyon varil arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada eklenen petrolle birlikte 354,4 milyon varile ulaştı. Böylece Biden Yönetiminin geri alım programına başlamasından bu yana petrol stokları 7 milyon varilin üzerinde yükselmiş oldu.

API, benzin stoklarının bir önceki hafta yaşanan 482 bin varil düşüşün ardından 6 milyon 913 bin varil gibi yüksek bir seviyede artış gösterdi.

Damıtılmış ürün stokları da benzin stokları gibi hızla arttı. Bir önceki hafta açıklanan 272 bin varil artışın üzerine 6 milyon 686 bin varil daha ekledi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise artış devam etti. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 1 milyon 568 bin varil artışın ardından 765 bin varil daha yukarı geldi.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 7,1 milyon varil azalan petrol stoklarının, 29 Aralık ile sona eren haftada 2,7 milyon varil daha azalacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,4 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,4 milyon varil artış yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 93,3 seviyesinden yüzde 93,1'e gerileyeceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 19.00'da açıklanacak.

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