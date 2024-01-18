API petrol stokları beklentilerinin aksine arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 12 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 5 milyon 215 bin varil düşüşün artışdan 483 bin varil arttı. Analistlerin beklentisi 2,4 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,6 milyon varil arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada eklenen petrolle birlikte 355,6 milyon varile ulaştı. Böylece Biden Yönetiminin geri alım programına başlamasından bu yana petrol stokları 8 milyon varile ulaştı.

API, benzin stokları bir önceki hafta yaşanan 4 milyon 896 bin varil artışa 4 milyon 866 bin varil daha ekledi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 1 üzerinde bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları da benzin stokları gibi yükselişini sürdürdü. Bir önceki hafta açıklanan 6 milyon 873 bin varil artışın üzerine 5 milyon 210 bin varil daha ürün geldi. Bu artışlara rağmen damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 4 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise düşüş ikinci haftaya taşındı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 625 bin varil düşüşün ardından 1 milyon 925 bin varil daha geriledi.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 1,3 milyon varil artan petrol stoklarının, 12 Ocak ile sona eren haftada 0,9 milyon varil gerileyeceği tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 2,5 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,6 milyon varil artış yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 92,9 seviyesinden yüzde 92,3'e gerileyeceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 19.00'da açıklanacak.