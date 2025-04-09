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API petrol stokları geriledi

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) petrol stokları, bir önceki hafta yaşanan artışın ardından geçen hafta bir miktar düşüş kaydetti.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2025 09:17

Son Güncelleme Tarihi 09 Nisan 2025 09:18

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 6,0 milyon varil artan petrol stokları, 4 Nisan ile sona eren hafta 1,1 milyon varil aşağı geldi.

Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 22 milyon varil arttığı hesaplandı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 0,3 milyon varil artışla 396,7 milyon varile ulaştı.

Benzin stoklarında üst üste beş haftalık düşüşünü sonlandırdı ve sınırlı da olsa artış gösterdi. Önceki 5 hafta 12,4 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 207 bin varil arttı. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %2 üzerinde bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste dördüncü haftasında da aşağı geldi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 11 bin varil düşüşün ardından, geçen hafta 1,84 milyon varil daha gerileme görüldü. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %6 altına geldi.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında artış bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 6,2 milyon varil artan petrol stoklarında, 4 Nisan ile sona eren haftada 2,1 milyon varil daha artış olacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,9 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stok tahmini 0,2 milyon varil artış olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %86,0 seviyesinden %86,6 seviyesine çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.

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