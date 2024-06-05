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API petrol stokları sürpriz bir şekilde arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan stok verileri, analistleri şaşırtarak beklentilerin aksine yükseliş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2024 08:54

Son Güncelleme Tarihi 05 Haziran 2024 08:55

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 31 Mayıs ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları, önceki hafta görülen 6,49 milyon varil düşüşün ardından 4,05 milyon varil artış gösterdi. Analistler stoklarda 1,9 milyon varil düşüş öngörüyorlardı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,9 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 340,2 milyon varille 2023 Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen 2020 Haziran ayındoa görülen 656 milyon varilin oldukça altında kalmaya devam etti.

PETROL STOKLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

API, benzin stoklarında da artış yaşandı; stoklar bir önceki hafta 452 bin varil ile sınırlı bir düşüş gösteren stoklar, 4,03 milyon varil yukarı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %2 altında seyrediyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste ikinci haftasında da yükseldi. Önceki hafta 2,05 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 1 milyon 975 bin varil daha yükseldi. Bu yükselişe rağmen damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 6 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında bir haftalık aranın ardından yeniden yükseliş görüldü; Cushing petrol stokları 983 bin varil arttı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 4,2 milyon varil azalan petrol stoklarının, 31 Mayıs ile sona eren haftada 1,6 milyon varil daha aşağı geleceği tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 009milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 1,4 milyon varil artış yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %94,3 seviyesinden %94,5'e yükseleceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.

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