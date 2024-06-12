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API petrol stokları tahminlerin üzerinde azaldı

API petrol stokları beklentilerin üzerinde azalış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 12 Haziran 2024 08:54

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan stok verileri, analistlerin beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi. API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 7 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları, önceki hafta görülen 4,05 milyon varil artışın ardından 2,43 milyon varil düşüş gösterdi. Analistler stoklarda 1,75 milyon varil düşüş öngörüyorlardı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,3 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 370,5 milyon varille 2023 Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen 2020 Haziran ayındoa görülen 656 milyon varilin oldukça altında kalmaya devam etti.

API, benzin stoklarında da düşüş yaşandı; stoklar bir önceki hafta 4,03 milyon varil artış gösteren stoklar, 2,55 milyon varil aşağı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %1 altında seyrediyor.

YILLIK ORTALAMANIN ALTINDA KALDI

Damıtılmış ürün stokları üst üste üçüncü haftasında da yükseldi. Önceki hafta 1,98 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 972 bin varil daha yükseldi. Bu yükselişe rağmen damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %7 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında bir haftalık aranın ardından yeniden düşüş görüldü; Cushing petrol stokları 1,94 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 1,2 milyon varil artan petrol stoklarının, 7 Haziran ile sona eren haftada 1,2 milyon varil artacağı tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini değişiklik olmayacağı, damıtılmış ürün stok tahmini 0,9 milyon varil artış olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %95,4 seviyesinden %95,1'e yükseleceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.

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