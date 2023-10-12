API petrol stoklarında artış piyasaları şaşırttı

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 6 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları 12 milyon 940 bin varil arttı. Enerji piyasası işlemcileri 1,3 milyon varil kadar, daha sınırlı bir seviyede artış bekliyorlardı.

Enerji Bakanlığı (DoE) hafta başında yaptığı açıklamada, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının geçen hafta son 40 yılın en düşük seviyesi olan 351,3 milyon varil seviyesinde kaldığını açıkladı.

API, benzin stoklarının 3 milyon 645 bin varil arttığını bildirdi. Bu artışla birlikte benzin stokları yılın bu dönemi için beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 1 üzerine çıktı.

Damıtılmış ürün stokları 3 milyon 535 bin varil azaldı ve 5 yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 13 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise bir haftalık aranın ardından sınırlı da olsa yeniden düşüş yaşandı. Bir önceki hafta 705 bin artan stoklar, geçen hafta 547 bin varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında da sınırlı da olsa bir artış bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, bir önceki hafta 2,2 milyon varil düşüş gösteren petrol stoklarının, 6 Ekim ile sona eren haftada 0,9 milyon varil artış göstermesi bekleniyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,4 milyon varil artış, damıtılmış ürün stok tahmini 0,3 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 87,3 seviyesinden yüzde 87,0'ye ineceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.00'de açıklanacak.