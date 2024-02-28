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API petrol stoklarında artış sürüyor

API petrol stokları üst üste dördüncü haftada da yukarı geldi, DoE stoklarında da artış bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2024 08:55

Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2024 08:55

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan petrol stokları üst üste dördüncü haftasında da artış gösterdi. API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 23 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 7 milyon 168 bin varil artışın ardından 8 milyon 428 bin varil daha yukarı geldi.

Böylece son dört haftada toplam artış 24,8 milyon varil seviyesine ulaştı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,8 milyon varil arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 360,3 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

API, benzin stokları geçen hafta 3 milyon 272 bin varil aşağı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 2 altına geriledi.

Damıtılmış ürün stoklarında düşüş altıncı haftaya taşındı. Önceki beş haftada yaşanan 13,0 milyon varil düşüşe, geçen hafta 523 bin varil daha eklendi. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 10 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında artış dördüncü haftaya taşındı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 668 bin varil artışın ardından 1 milyon 825 bin varil daha artış kaydetti.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında da artış bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 3,5 milyon varil artan petrol stoklarının, 23 Şubat ile sona eren haftada 1,5 milyon varil daha yükseleceği tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,3 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 2,0 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 80,6 seviyesinden yüzde 81,7'ye yükseleceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.

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