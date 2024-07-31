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API petrol stoklarında düşüş 24 milyon varile ulaştı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'deki ham petrol stoklarının üst üste beşinci haftasında da geriledi; Söz konusu dönemde düşüş yaklaşık 24 milyon varile ulaştı.

Oluşturma Tarihi 31 Temmuz 2024 08:29

Son Güncelleme Tarihi 31 Temmuz 2024 08:30

Amerikan Petrol Enstitüsü'nden (API), yapılan açıklamaya göre, önceki 3,9 milyon varil gerileyen petrol stokları, 26 Temmuz ile sona eren hafta 4,5 milyon varil daha aşağı geldi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,7 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 375,1 milyon varille 2022 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen 2020 Haziran ayında görülen 656 milyon varilin oldukça altında kalmaya devam etti.

API benzin stokları üst üste ikinci haftasında da geriledi. Bir önceki hafta 2,8 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 1,9 milyon varil daha aşağı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %2 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında da ard arta ikinci haftalık düşüş yaşandı. Önceki hafta 1,5 milyon varil aşağı gelen stoklar, geçen hafta 322 bin varil daha düşüş gösterdi. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %9 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında düşüş dördüncü haftasında da devam etti. Bir önceki hafta 1,6 milyon varil gerileyen Cushing petrol stokları, geçen hafta 929 bin varil daha azaldı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 3,7 milyon varil azalan petrol stoklarının, 26 Temmuz ile sona eren haftada 0,2 milyon varil daha azalacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,3 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stok tahmini 0,4 milyon varil artış olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %91,6 seviyesinden %92,2'ye çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.

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