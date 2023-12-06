API petrol stoklarında hafif artış yaşandı

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 1 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 817 bin varil düşüşün ardından 594 bin varil arttı. Enerji piyasası işlemcileri 2,3 milyon varil düşüş tahmin ediyorlardı.

API verileri, ABD'deki ham petrol stoklarının bu yıl şu ana kadar 21 milyon varil net artış gösterdiğine işaret ediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 300 bin varil arttığını gösterdi. Stoklar hala son 40 yılın en düşük seviyesi olan 351,9 milyon varil seviyesine ulaştı. Biden Yönetiminin geri alım programına başlamasından bu yana SPR'ye yönelik toplam alımlar yaklaşık 5 milyon varile geldi.

API, benzin stoklarının bir önceki hafta yaşanan 898 bin varil düşüşün ardından 2,83 milyon varil arttı.

Damıtılmış ürün stokları bir önceki hafta açıklanan 2,81 milyon varil artışa 1,9 milyon varil daha ekledi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise yüksek seviyede bir artış yaşandı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 465 bin varilin düşüşün ardından 4,28 milyon varil yükseldi.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, bir önceki hafta 1,61 milyon varil artan petrol stoklarının, 1 Aralık ile sona eren haftada 1,0 milyon varil düşeceği tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,7 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 1,0 milyon varil artış yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 89,8 seviyesinden yüzde 90,6'ya çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.