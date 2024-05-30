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API petrol stoklarında sert düşüş

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre petrol stoklarında yılın en yüksek ikinci haftalık düşüşü kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2024 09:11

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2024 09:11

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan petrol stoklarında bu yılın en yüksek ikinci haftalık düşüşü kaydedildi.

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 25 Mayıs ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları, önceki hafta görülen 2,48 milyon varil artışın ardından 6,49 milyon varil geriledi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,5 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 369,3 milyon varile çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen 2020 Haziran ayındoa görülen 656 milyon varilin oldukça altında kalmaya devam ediyor.

API, benzin stoklarında sınırlı bir düşüş yaşandı; stoklar bir önceki hafta 2,09 milyon varil artan stokların 452 bin varil gerilediğini gösterdi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 2 altında seyrediyor.

AÇIKLANACAK PETROL STOKLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Damıtılmış ürün stokları bir haftalık aranın ardından yeniden yukarı geldi. Önceki hafta 320 bin varil düşen stoklar, geçen hafta 2 milyon 45 bin varil yükseldi. Bu yükselişe rağmen damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 7 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında üst üste dört hafta süren artış sonlandı; Cushing petrol stokları 1 milyon 706 bin varil geriledi.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 1,8 milyon varil artan petrol stoklarının, 25 Mayıs ile sona eren haftada 1,4 milyon varil aşağı geleceği tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,0 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,1 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 91,7 seviyesinden yüzde 92,2'ye yükseleceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.00'de açıklanacak.

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