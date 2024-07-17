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API petrol stoklarında üç haftalık düşüş 15 milyon varili aştı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'deki ham petrol stoklarının üst üste üçüncü haftasında da düşüş gösterdiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 17 Temmuz 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 17 Temmuz 2024 09:03

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yapılan açıklamaya göre, önceki iki haftada sırasıyla 9,2 milyon varil ve 1,9 milyon varil gerileyen petrol stokları, 12 Temmuz ile sona eren hafta 4,44 milyon varil daha aşağı geldi. Böylece son üç haftada düşüş 15,5 milyon varile ulaştı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,6 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 373,7 milyon varille 2022 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen 2020 Haziran ayında görülen 656 milyon varilin oldukça altında kalmaya devam etti.

API, benzin stokları bir haftalık aranın ardından sınırlı da olsa yeniden artış gösterdi. Bir önceki hafta 3,0 milyon varil azalan stoklar, 365 bin varil yukarı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %1 altında seyrediyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste ikinci haftasında da arttı. Önceki hafta 2,3 milyon varil yükselen stoklar, geçen hafta 4,92 milyon varil daha artış gösterdi. Bu artışla birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %8 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında düşüş ikinci haftasında da devam etti. Bir önceki hafta 1,2 milyon varil aşağı gelin Cushing petrol stokları, geçen hafta 746 bin varil daha azaldı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında değişiklik beklenmiyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 3,4 milyon varil azalan petrol stoklarının, 12 Temmuz ile sona eren haftada sabit kalacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,3 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,4 milyon varil düşüş olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %95,4 seviyesinden %94,8'e ineceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.

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