Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Aramco'nun Suudi Arabistan hükümetinin talep etmesi halinde günlük üretimini 12 milyon varil/güne kadar çıkarabileceğini duyurması petrol fiyatlarını geriletti.

ICE'de Ekim vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 1,09 dolar düşüşle 97,06 dolar seviyesine geriledi. NYMEX'de de Eylül vadeli Batı Teksas petrolü 1,03 dolar düşüşle 91,05 dolar/varilden işlem görüyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki gerilemede bir diğer etkenin de Çin'de açıklanan Temmuz ayı sanayi üretim ve perakende satış verilerinin beklentilerin altında gelmesi olduğuna işaret ediyorlar. Çin'den verilerin zayıf gelmesinin küresel talepte artış konusunda beklentileri zayıflatması fiyatları aşağı çekiyor.