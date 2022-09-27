YPF'nin lityum üniteleri, YPF Litio ve Y-TEC, dün yaptığı açıklamada, yerel madencilik şirketi Catamarca Minera y Energetica ile ortaklaşa batı Catamarca eyaletindeki Fiambala'da 20.000 hektarlık lityum arama projesi üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Proje, Fiambala tuz yataklarındaki en yüksek lityum konsantrasyonlarını belirlemeyi amaçlıyor.

Açıklamada, projeye ne kadar yatırım yapacakları veya keşif aşamasının beklenen süresi hakkında bilgi verilmedi.

Arjantin, küresel lityumun yaklaşık %8'ini üretirken, komşu Şili yaklaşık %22'sini üretiyor.