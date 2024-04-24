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Arz endişeleri Brent petrolün fiyatı artırdı

Petrol fiyatlarındaki kısmi artışta ABD'de güçlü talep öngörüsü ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin petrol arzına ilişkin endişeleri artırması sonrasında Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 88,57 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2024 10:19

Son Güncelleme Tarihi 24 Nisan 2024 10:19

Dün 88,51 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 88,57 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,48 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi artışta ABD'de güçlü talep öngörüsü ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin petrol arzına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 3,23 milyon varil düşüşle beklentiyi aştığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1,8 milyon varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış öngörüsü, ülkede talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirerek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda düşüşe işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının artışını sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'da yüksek seyreden gerilim petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırarak petrol fiyatlarının artışında etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 89,28 ile 90,12 dolar aralığının direnç, 86,50 ile 86,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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