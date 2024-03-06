CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti

Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,32 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2024 10:23

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2024 10:23

Dün 83,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 82,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,46 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintilerini haziran sonuna kadar uzatacaklarını açıklaması nedeniyle artan arz endişeleri etkili oldu.

OPEC tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği bazı üye ülkelerin üretim kesintilerinin haziran sonunda yeniden değerlendirileceğini ve piyasa koşullarına göre kademeli olarak azaltılabileceği duyurulmuştu.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ise ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 423 bin varil artacağını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 600 bin varil artacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olması bekleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizlik devam ederken, yatırımcılar, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ile ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerine odaklandı.

Yatırımcıların odağında ayrıca bugün dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ve ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'in ekonomi yönetiminin açıklayacağı ekonomiyi destekleyici yeni teşvik paketleri bulunuyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler'in Kızıldeniz'de gerilimi artıran saldırıları ve ABD ve bazı AB ülkelerinin karşı adımları petrol fiyatlarında yükseltici etki yaratmaya devam ederken, İsrail Filistin çatışmalarının sona ermesine ilişkin haber akışı fiyatların yukarı yönlü hareketlerini kısıtlıyor.

Hamas, bugün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın kapsamlı şekilde durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmak için arabulucular üzerinden müzakerelere devam edeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün, Gazze Şeridi'nde olası bir ateşkes anlaşmasının Hamas'a bağlı olduğunu söylemişti.

Brent petrolde teknik olarak 82,22 ile 82,33 dolar aralığının direnç, 81,93 ile 81,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Fed üyesi Bostic’ten faiz indirim mesajı Fed üyesi Bostic'ten faiz indirim mesajı 05 Mart 2024 12:00
İngilizler ABD hisse senetlerine akın etti İngilizler ABD hisse senetlerine akın etti 05 Mart 2024 11:42
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: LPG’ye zam geldi! 5 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: LPG'ye zam geldi! 5 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? 05 Mart 2024 11:42
AB, iş kurmak için Birleşik Krallık’tan daha cazip AB, iş kurmak için Birleşik Krallık'tan daha cazip 05 Mart 2024 11:08
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek 05 Mart 2024 11:07
Petrolde Çin etkisi Petrolde Çin etkisi 05 Mart 2024 09:49
Çin’in büyüme hedefi belli oldu Çin'in büyüme hedefi belli oldu 05 Mart 2024 09:27
Tether stabilcoin sayısı 100 milyar doları geçti Tether stabilcoin sayısı 100 milyar doları geçti 05 Mart 2024 09:22
Çin’de hizmetler sektörü ılımlı büyüdü Çin'de hizmetler sektörü ılımlı büyüdü 05 Mart 2024 09:25
BOJ Başkanı: Merkez bankası dijital paranın gizliliğine odaklanmalı BOJ Başkanı: Merkez bankası dijital paranın gizliliğine odaklanmalı 05 Mart 2024 09:15
SEC BlackRock’ın spot ethereum başvrusuna ilişkin kararını erteledi SEC BlackRock'ın spot ethereum başvrusuna ilişkin kararını erteledi 05 Mart 2024 09:19
Çin’in ekonomi planları yatırımcıları tatmin etmedi Çin'in ekonomi planları yatırımcıları tatmin etmedi 05 Mart 2024 09:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.020,51
%2,0505
DOLAR
1.018,95
%1,895
EURO
1.001,37
%0,1373
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.117,83
%11,783
DOLAR
1.115,90
%11,59
EURO
1.116,23
%11,6226
ALTIN
949,26
%-5,074
BORSA
1.128,75
%12,8751
DOLAR
1.144,03
%14,4026
EURO
1.182,42
%18,2424
ALTIN
1.022,48
%2,2484
BORSA
1.729,48
%72,9484
DOLAR
1.767,83
%76,783
EURO
1.997,67
%99,767
ALTIN
1.699,90
%69,9899
BORSA
BİST En Aktif Hisseler