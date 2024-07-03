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Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 03 Temmuz 2024 09:33

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin olumlu açıklamalarıyla S&P 500 ve Nasdaq endeksinin dün kapanış rekoru kırdığını ifade ederek, bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Asya'da ise hafta başından itibaren Japon yeninin dolar karşısında son 38 yılın en düşük seviyesinde bulunmaya devam etmesi dikkati çekiyor.

Bugün Asya genelinde açıklanan verilere göre, Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda 49,4 ve Çin'de Caixin hizmet sektörü PMI aynı dönemde 51,2 ile beklentilerin altında kaldı.

Çin'de hizmet sektörünün genişlemeye devam etse de güç kaybettiğini anımsatan analistler, bu durumun ekonominin görünümüne ilişkin endişeleri artırabileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 40.595 puandan günü tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla 2.794 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 2.982 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 primle 17.965 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 79.868 puanda bulunuyor.

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