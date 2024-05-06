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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsalarında pozitif seyir öne çıkıyor.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2024 10:10

Son Güncelleme Tarihi 06 Mayıs 2024 10:10

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya'da açık olan piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya ve Güney Kore piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem yapılmadı.

Dolar/yen paritesi yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Japon yenine müdahale yapıldığına ilişkin haberlerin "söylenti" olduğunu ifade etti. Dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 153,7 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün Çin'de açıklanan Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,5'le beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 1,2 değer kazancıyla 3.141 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 18.575 puana çıkarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 74.139 puandan işlem görüyor.

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