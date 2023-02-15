Asya'nın önde gelen merkez bankaları, Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği ve ABD dolarının güçleneceği endişeleriyle döviz rezervlerini yeniden inşa ediyorlar ve Hindistan MB bu harekete liderlik ediyor.

Bloomberg tarafından yapılan hesaplamalara göre, kendi para birimlerinin ABD dolarına karşı savunmak isteyen Hindistan, Güney Kore, Tayvan ve diğer Güneydoğu Asya ülkeleri Kasım ayından bu yana 132 milyar dolar tutarında döviz rezervi biriktirdiler. Bu, Asya merkez bankalarının geçen yıl kaybettikleri rezerv miktarının yarısından daha fazla. 2022 yılının ilk 10 ayında döviz rezervi kaybı 243 milyar dolar olmuştu.

2022 Ekim sonu ile Şubat 2023 arasında Hindistan MB'nin döviz rezervi 44 milyar dolar artarak 575 milyar dolara çıkarkan, Tayvan'ın döviz rezervi 14 milyar dolar artarak 557 milar dolar, Güney Kore'nin rezervi 16 milyar dolar artarak 430 milyar dolar ve Endonezya'nın dvviz rezervi 9 milyar dolar artarak 139 milyar dolar oldu.