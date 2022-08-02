Hollanda TTF hub'ı Eylül vadeli gaz kontratı 6,20 EUR yükselişle 207,00 EUR/MWh'ten işlem gördü.

İngiltere NBP hub'ı eşdeğer kontrat ise 16,00 p artışla 365,00 p/th seviyesine yükselecek.

Londra merkezli bir gaz analisti, fiyatların daha fazla riskli ve deneyimlerin sonuçlarından daha az yüksek olan son iki işlem gününde yükselişe geçtiğini söylüyor.

Rusya kamu enerji şirketi Gazprom, Bulgaristan, Finlandiya, Polonya, ve Hollanda'yı da içeren kara listeye Cumartesi günü Letonya'yı da eklemişti.

Gazprom, Kuzey Akım 1 boru hattından %20 kapasite ile iletim gerçekleştiriyor. Avrupa ise bu hareketin teknik nedenlerle değil siyasi amaçlarla gerçekleştiğini belirtiyor.