Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub'ı Kasım vadeli doğla gaz j-kontratı Ice Endex borsasında bugün en son 1,69 EUR artışla 101,49 EUR/MWh seviyesinde görüldü.

Buna karşılık, Q1'23 vadeli gaz kontratı 1,95 EUR azalışla 140,76 EUR/MWh seviyesine geriledi.

İngiltere NBP hub'ı Kasım kontratı ise 7,97p artışla 193,17p/th oldu.

TTF hub'ı gün öncesi kontrat bugün en son 4,73 EUR yükselişle 48,73 EUR/MWh seviyesinden işlem görürken, NBP spot gaz kontratı ise 14,50 p artışla 46,00 p/th seviyesinden satış yaptı.

SICAK HAVA VE DOLU DEPOLAMA FİYATLAR İÇİN DÜŞÜŞ FAKTÖRLERİDİR

Bir trader, sıcak hava ve dolu depolamanın fiyatlar için düşüş faktörleri olduğunu söylüyor.

Piyasa katılımcıları, orta Avrupa'da kısa vadede ısıtma için gaz talebini düşürmesi gereken uzun süreli bir ılıman dönem tahminlerine işaret ediyor.

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (SMHI) verileirne göre, Fransa ve Almanya'daki sıcaklıklar önümüzdeki 10 gün boyunca mevsim normallerinin ortalama 5 °C üzerinde olacak.