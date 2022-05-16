Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF Hub'ı Haziran vadeli kontrat bugün en son Ice Endex'te 3,78 EUR (yaklaşık %4) düşüşle 93,10 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü.

TTF spot gaz kontratı ise 3,50 EUR düşüşle 90 EUR/MWh seviyesinde belirlendi.

Rusya'nın Kuzeybatı Avrupa'ya üç ana hat üzerinden gerçekleştirdiği doğal gaz ihracatı, bir önceki işlem gününün hacimlerine göre yaklaşık 12 milyon m3 yükselişle 232 milyon m3/gün düzeyine ulaştı.

İletim sistemi operatörü Gassco verilerine göre, Avrupa'daki diğer giriş noktalarına Norveç boru hattı arzı, hafta sonu 308 milyon m3/gün düzeyinde iken bugün 314 milyon cm/gün seviyesine yükseldi.

Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe-GIE) verilerine göre, Cumartesi günü yapılan enjeksiyonlar 132 milyon m3/gün seviyesine yükseldi. Son verilere göre, Almanya'da depolama tesisleri %41, Avrupa depolama sahaları ise %39 oranlarında doluluk seviyelerine ulaştı.