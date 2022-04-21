Avrupa'da doğal gaz fiyatları, yüksek seyrediyor. Hollanda TTF hub'ı Mayıs vadeli kontrat en son 2,82 EUR artışla 97,05 EUR/MWh seviyesinden işlem görürken, İngiltere NBP Mayıs kontratı ise 8,3 p yükselişle 180,00 p/th düzeyinden satış gerçekleştirdi.

Montel-Foreks'in haberine göre, TTF gün öncesi kontrat 3,45 EUR artışla 96,15 EUR/MWh, NBP spot gaz kontratı ise 1,00 p yükselişle 146,00 p/th seviyelerinden işlem gerçekleştirdi.

Londra merkezli bir trader, "Norveç akışları düşmeye başladı ve bir miktar daha düşecek" bilgisini paylaşıyor.

Avrupa'nın geri kalanına Norveç'ten iletilen doğal gaz hacmi, Kollsnes işleme tesisinde yaşanan bir kesinti nedeniyle bugün 312 milyon m?/gün seviyesinde seyrediyor.

Norveç arzı, Avrupa'nın en büyük gaz sahalarından biri olan Trol'de gerçekleşecek kesinti ile yarın 52 milyon m3/gün hacminde düşecek.

Gassco verilerine göre, Karsto işleme tesisinde arzı yaklaşık 16 milyon m3/gün azaltacak bir başka kesinti de Cumartesi günü başlayacak.

Trader, "Bakım sezonu olduğu için kesintiler bekleniyor, ancak yine de piyasada bir daralma var" ifadelerini kullanıyor.

"RUS GAZ ARZI NİSAN'DA MUHTEMELEN SON BEŞ YILDAKİ İKİNCİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE OLACAK"

Londra merkezli başka bir piyasa katılımcısı, düşük Rus akışlarının da fiyatları desteklediğini söylüyor.

Katılımcı, "Rus akışları hala son derece zayıf ve ithalatlar Ocak ayında gördüğümüz en düşük seviyelere yakın" diyerek, aylık bazda Rus gaz arzının Nisan'da muhtemelen son beş yıldaki ikinci en düşük seviye olacağını kaydediyor.

İletim şebekesi operatörü Eustream verilerine göre, Slovakya Velke Kapusany giriş noktasındaki arzın 40,2 milyon m3/gün'e ulaşması bekleniyor.

Rusya'dan Almanya'ya Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden iletilen doğal gaz hacmininse en son günde 161,2 milyon m3 ile marjinal olarak daha yüksek seyrettiği görülüyor.

Trader, nispeten düşük Rus akışına dair, uzun vadeli alım sözleşmeleri kapsamında Rus menşeli doğal gazın çok pahalı olduğunu, bu yüzden alıcıların daha az gaz çekişi yaptıklarını söyleyerek, bu durumu Mart ayı başındaki fiyat artışına bağlıyor.

Öte yandan, TTF CAL23 kontratı ise en son 1,60 EUR artışla 82,12 EUR/MWh düzeyinden işlem gördü.