Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub'ı Haziran kontratı bugün en son Ice Endex'te 2,00 EUR artışla 105,90 EUR/MWh seviyesinde görülürken, İngiltere NBP hub'ı eşdeğeri ise Ice Futures'ta 12,00 p yükselişle 171,50p/th seviyesinden el değiştirdi.

Piyasa katılımcıları, Avrupa'daki gaz piyasalarının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve ülkenin devlete ait Gazprom'un ruble olarak ödeme yapmayı reddeden ülkelere ihracatı durdurup durdurmayacağını çevreleyen manşetlere özellikle duyarlı olduğunu söylüyor.

Fransa merkezli enerji şirketi Engie bugün, Rusya'nın gelecek ay şirkete gaz iletimini durdurması ihtimali olduğunu açıklamıştı.

Avrupa Gaz altyapısı (Gas Infrastructure Europe) verilerine göre, kıtadaki depolama tesisleri en son %35 dolulukta görüldü.