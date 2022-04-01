Gazprom'un gerek Ukrayna, gerekse Yamal-Avrupa boru hattından sözleşmeler çerçevesindeki doğal gaz sevkiyatını sürdürmesine ve Avrupa terminallerine yanaşmakta olan LNG tankerlerine rağmen fiyatları yükseliyor.

Rusya'nın ruble ile ödeme alamadığında gaz akışını kesebileceği endişesi ile Mayıs teslimi doğal gaz fiyatı Hollanda TTF'de bugün 132 euro/MWh seviyesini gördü. Şu sıralarda ise düne göre 3 euro artışla 124 euro/MWh seviyesinde.

ICE'de Haziran teslimi gaz fiyatı ise 123,68 euro/MWh sevşyiesinde.