Avrupa'da doğalgaz fiyatı 3 günlük düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.

Doğalgaz fiyatının yükselmesinde İngiltere'den gelen kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde soğuklar yaşanması halinde enerji arzında yetersizlik yaşanabileceği uyarıları, ve devam eden kuraklığa bağlı olarak Almanya'nın Ren nehrinde taşımacılığın 12 Ağustos'ta durabileceği haberleri etkili oldu.

Hollanda TTF'de Eylül vadeli gaz fiyatı bugün 200 euro seviyesini gördü ve şu sıralarda düne göre yüzde 2,49 artışla 199,85 euro/MWh seviyesinde.

Avrupa'ya Kuzey Akım 1 üzerinden Rus gazı akışı, bakıma gönderilen türbinin ve diğer ekipmanların yaptırımlar nedeniyle yeniden faaliyete geçirilememeleri nedeniyle boru hattının kapasitesinin yüzde 20'si civarında devam ediyor.