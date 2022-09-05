Avrupa`da gaz fiyatları yüzde 35 arttı

Cuma günü Rus gaz şirketi Gazprom'un Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen bir arıza nedeniyle Avrupa'ya doğalgaz akışını süresiz olarak kapalı tutacağını duyurmasının ardından başta Almanya olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi yeni önlemler açıkladı.

ALMANYA 65 MİLYAR DOLARLIK YARDIM PLANI HAZIRLADI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon hükümeti, el yakan enerji faturalarını ödemekte zorlanan hanehalklarına destek için yaklaşık 65 milyar euro değerinde bir yardım planı üzerinde anlaştı. Buna göre enerji şirketlerinin devasa karları sınırlandırılacak, hatta dağıtılması gündeme gelecek; emeklilere, öğrencilere, velilere ve işsizlere daha yüksek ödemeler yapılacak. Pazar günü ZDF'e röportaj veren Scholz, ülkesinde elektrik kesintileri yaşanmasını beklemediğini söyledi.

OLAĞANÜSTÜ GAZ TOPLANTISI

Öte yandan Avrupa Birliği Enerji Bakanları cuma günü elektrik piyasalarına acil müdahale konusunu görüşmek üzere Brüksel'de olağanüstü toplanacak.

AVRUPA'NIN GAZ STOKLARI YALNIZCA 2,5 AY YETERLİ OLABİLİR

Bakanlar gaz fiyatlarına tavan uygulamaktan enerji türev enstrümanları işlemlerinin askıya alınmasına kadar bir dizi "radikal" önlemi ele alacak. Ancak Federal Network Agency Başkanı Klaus Mueller geçen ay Avrupa'nın gaz depolarının yüzde 95'i dolu olsa dahi, bu stokların Rusya'nın gaz akışını tamamen kesmesi halinde sadece 2,5 ay yeterli olacağını öngörmüştü.

Sciences Po Üniversitesi Profesörü Thierry Bros da Avrupa'nın "kırmızı bölgeye" girdiğini ve daha önce uzlaşılan yüzde 15'lik enerji talebi kesintisine yüzde 3 ilave yapılması gerektiğini söyledi. Goldman Sachs, Gazprom açıklaması sonrası Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının ağustosta görülen zirvelere yaklaşacağını öngördü.