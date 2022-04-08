Montel-Foreks'in haberine göre, çelik üreticisi ArcelorMittal'in gaz analisti Ashank Sinha, Avrupa'nın en büyük gaz kullanıcısıyla ilgili olarak, "Almanya kömür bulamazsa, onu gazla ikâme etmek zorunda kalacak" dedi.

Hollanda TTF hub'ı Mayıs vadeli kontrat en son Ice Endex'te 3,71 EUR yükselişle 108,28 EUR/MWh ile, KIŞ22 ise 3,89 EUR artıoşla 105,50 EUR/MWh seviyelerinden işlem gördü.

ALMANYA GAZ REZERVLERİNİ DOLDURACAK

Almanya bugün, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak ve arzı güvence altına almak için 1 Kasım'a kadar gaz rezervlerini kapasitenin %90'ına kadar doldurma planını kabul ettiğini duyurdu.

Sinha ayrıca, Ukrayna-Slovakya sınırındaki Velke Kapusany giriş noktasında azalan Rus gazı iletiminin fiyatları desteklemesini de işaret ediyor.

Slovenya iletim Sistemi Operatörü (TSO) Eustream'den alınan verilere göre, iletim hacmi en son Perşembe günü 88,5 milyon m3/gün iken şu an 74 milyon m3/gün düzeyine gerilediği görülüyor.

Bu arada, Ukrayna'nın doğal gaz TSO'su GTSOU bugün, Novopskov'daki Rusya-Ukrayna sınırında Rus işgalcilerin eylemlerinin gaz geçişini tehlikeye attığı bilgisini paylaştı.

Şirket, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz geçişinin neredeyse üçte birinin Novopskov kompresör istasyonundan geçtiğini belirtiyor.

Piyasa katılımcıları ayrıca Perşembe günü Avrupa Parlamentosu'nun Rusya'nın tüm enerji ithalatına derhal ambargo uygulanması yönündeki oylamasına da işaret ediyor.

Ülkenin şu anda bölgenin gazının yaklaşık %40'ını tedarik ettiğine dikkat çeken Brook Green Supply analistleri ise "Gaz piyasaları, tatmin edici olmayan barış anlaşmaları ve AB parlamentosunun Rus enerji ürünlerini yasaklama konusundaki istekliliği hakkındaki yorumlarla desteklenmeye devam edebilir" yorumununda bulunuyor.

Ancak Sinha'ya göre doğal gaz ambargosu atılacak son adım niteliği taşıyor.