Montel-Foreks'in haberine göre, Ice Futures bugün API 2 Nisan vadeli kontrat bir önceki kapanışına kıyasla 2,35 USD düşüşle 270,00 USD/ton ile son satışını yaptı. CAL23 vadeli kontrat ise 5,71 USD düşüşle 175,00 USD/ton düzeyine geriledi.

Geçen hafta yayınlanan son verilere göre, Amsterdam, Rotterdam ve Antwerp'teki (ARA) birleşik kömür stokları daha önce geriledikleri son yılların en düşük seviyesi olan 2.5 milyon tondan marjinal bir şekilde toparlanmışlardı

Şubat ayında deniz yolu ile Kuzeybatı Avrupa'ya 6,47 milyon ton düzeyinde kömür kargosu teslim edilmişti. Kuru yük veri sağlayıcısı DBX [Dry Bulk Index] tarafından paylaşılan tahminlere göre, Mart ayında ise yıllık %12 azalışla 6,41 milyon ton termal kömür deniz yolu ile bölgeye varmış olacak

"ŞU ANDA PİYASA 160,00-195,00/T USD ALANINDA KAPANA KISILMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Bu düşüş kısmen, savaş nedeniyle Avrupa limanlarına yapılan Rus sevkiyatlarında meydana gelen gecikmeler veya iptalleri yansıtıyor.

Fiziksel piyasada, Amsterdam'a teslim edilmek üzere Nisan ayında yüklenecek olan iki adet 50.000 tonluk kargo, Global Coal aracılığıyla 290,00 USD/ton düzeyinden işlem gördü.

Montel Tekniz Analiz Sorumlusu Tom Hovik, piyasanın önümüzdeki günlerde daha fazla kayıp görebileceğini söylüyor. Hovik'e göre, daha belirgin bir aşağı yönlü hareketi tetiklemek için CAL23 kontratı 160,00 USD/tonun altında kapanış gerçekleştirmeli. Hovik, "Şu anda piyasa 160,00-195,00/t USD alanında kapana kısılmış görünüyor" ifadelerini kullanıyor.