Avrupalı yetkililer gaz akışını sürdürmek için görüşmeler yapıyor

Avrupalı yetkililer, Rusya-Ukrayna arasındaki boru hattından gaz akışını sürdürmek için görüşmeler yapıyor.

Avrupa Rus gazından vazgeçmeye çalışsa da bazı doğu Avrupa ülkeleri Ukrayna'dan geçen boru hattından gaz almaya devam ediyor. Bu transit düzenlemesini kapsayan anlaşmanın süresi bu yılın sonunda doluyor. Savaşın şiddetlenmesiyle birlikte çoğu piyasa gözlemcisi gaz akışının nihayet durmasını bekliyor.

Ancak konu hakkında bilgi sahibi olan ve görüşmeler özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilerin Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre, Avrupalı hükümet ve şirket yetkilileri Ukrayna'daki meslektaşlarıyla gelecek yıl gaz akışını nasıl sürdürebileceklerini konuşuyor. Bazı kişilere göre, tartışılan seçeneklerden biri Avrupalı şirketlerin Azerbaycan'dan gaz alıp Avrupa'ya giden Rus boru hatlarına enjekte etmeleri. Böyle bir düzenleme Avrupa'nın, Moskova'nın gelirlerini azaltmaya çalıştığı bir dönemde Rus gazını satın alma utancından kaçınmasını sağlayacak.

"BAKIMA MUHTAÇ DURUMA DÜŞEBİLECEĞİ ENDİŞELERİ DE VAR"

Ukrayna'nın da bu fikre sıcak bakacağı anlaşıldıkça fikir ivme kazanıyor. Transit geliri 2021'de yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı ve savaştan harap olmuş ekonomi için çok önemli bir finansman sağladı. Ayrıca kullanılmayan boru hatlarının askeri hedef haline gelebileceği ya da onarılması maliyetli olacak şekilde bakıma muhtaç duruma düşebileceği endişeleri de var.

Ukrayna devlet şirketi Naftogaz'ın CEO'su Oleksiy Chernyshov Pazartesi günü Bloomberg News'e verdiği demeçte "Her zaman hatırlamamız gereken iki faktör var. Birincisi, Ukrayna'nın kullanılması gereken inanılmaz bir transit ve depolama gaz altyapısına sahip olması ve Ukrayna'nın bu altyapıyı kullanmaya yatkın olması, çünkü birçok avantaj getiriyor" dedi.