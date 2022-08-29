2023 teslimatlı Alman elektrik fiyatı günlük yüzde 6,6 artışla megavat saat başına 1.050 euro'ya yükseldi.

Fransa'nın aynı tipteki elektrik vadelisinin fiyatı da Cuma günü 1.000 euro'yu aşmıştı.

Enerji maliyetlerindeki önlenemez artış Avrupa'da enflasyonu tetiklerken hanehalkı ve şirket bilançoları üzerinde de baskıya neden oluyor.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner bir gazeteye verdiği demeçte hükümetin arrtan fiyatlara karşı acil şekilde harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Lindner hızlı biçimde aksiyon alınmazsa yaşanan enerji kriziyle enflasyonun daha da tetikleneceğini bildirdi.