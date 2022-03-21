Avustralya Ukrayna'ya saldırıyı gerekçe göstererek, Moskova'ya boksit de dahil olmak üzere alüminyum ve alüminyum cevherlerinin Rusya'ya ihracatının derhal yasaklandığını duyurdu.

Başbakan Scott Morrison, savaşın harap ettiği Ukrayna'ya daha fazla askeri teçhizat, 70.000 ton termal kömür ve "30 milyon dolarlık acil insani yardım" sözü de verdi.

Başbakan yaptığı açıklamada, ihracat yasağının Rusya için kritik ihracat olan alüminyum üretme kapasitesini sınırlayacağını belirtti.

Rusya'nın alüminyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'si için Avustralya'ya bağlı olduğu belirtildi.