CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Avustralya'dan Rusya'nın petrol gelirlerine yeni yaptırımlar

Avustralya'dan Rusya'nın petrol gelirlerine yeni yaptırımlar

Avustralya hükümeti, Rusya'nın petrol gelirini sınırlamak için petrol fiyat tavanını düşürdüğünü ve Rusya'ya ait 95 "gölge filo" gemisini yaptırım listesine aldığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2025 10:43

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrol için uygulanan tavan fiyatın, varil başına 60 dolardan 47,60 dolara indirildiği belirtildi.

Bu adımla Rus ham petrolünün piyasa değerinin düşürülmesinin ve Moskova'nın savaş ekonomisinin petrol gelirlerinden mahrum bırakılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Rusya'nın işgalini finanse etme kabiliyetini zayıflatmak için petrol gelirlerinin kısıtlanmasını da kapsayan kararlı ve eşgüdümlü adımlar atmayı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'ya savaşı derhal sona erdirme ve yasa dışı ilhak ettiği topraklardan çekilme çağrısı yapılırken Ukrayna için kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

"GÖLGE FİLO" GEMİLERİNE YAPTIRIM

Rusya'nın uluslararası yaptırımları aşmak için kullandığı "gölge filo" gemilerinden 95'inin yaptırım listesine alındığı aktarılan açıklamada, bu kararla Canberra hükümetinin Haziran 2025'ten bu yana yaptırım uyguladığı gemi sayısının 150'nin üzerine çıktığı kaydedildi.

Batı yaptırımlarını aşmak için Rusya'nın, eski ve elverişsiz tankerlerden oluşan gizli bir "gölge filo" kurduğu belirtiliyor. Bu filonun, Rusya'nın petrol ve diğer mallarını "gizlice taşımak" amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor.

Bu gemilerin, bayrak değiştirerek, takip sistemlerini devre dışı bırakarak ve yetersiz sigorta kapsamında faaliyet göstererek uluslararası yaptırımları delmeye çalıştığı belirtiliyor. Bu nedenle çevre ve denizcilik güvenliği açısından ciddi riskler oluşturdukları vurgulanıyor.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya çıktı 16 Eylül 2025 16:42
ABD’de perakende satışlar ağustosta arttı ABD'de perakende satışlar ağustosta arttı 16 Eylül 2025 16:04
Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız 16 Eylül 2025 13:50
Almanya’da yatırımcı güveni eylülde beklentilerin üzerinde geldi Almanya'da yatırımcı güveni eylülde beklentilerin üzerinde geldi 16 Eylül 2025 13:44
Avrupa’da saatlik iş gücü maliyeti arttı Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti arttı 16 Eylül 2025 13:36
Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor 16 Eylül 2025 13:31
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi temmuzda arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda arttı 16 Eylül 2025 13:24
Ford, Köln’deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor 16 Eylül 2025 13:04
Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor 16 Eylül 2025 09:45
Trump’ın Fed üyesi Cook’u görevden alma girişimi engellendi Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden alma girişimi engellendi 16 Eylül 2025 09:03
Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti 16 Eylül 2025 08:59
ABD’de Miran’ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı ABD'de Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı 16 Eylül 2025 08:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler