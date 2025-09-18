Avustralya'dan Rusya'nın petrol gelirlerine yeni yaptırımlar

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrol için uygulanan tavan fiyatın, varil başına 60 dolardan 47,60 dolara indirildiği belirtildi.

Bu adımla Rus ham petrolünün piyasa değerinin düşürülmesinin ve Moskova'nın savaş ekonomisinin petrol gelirlerinden mahrum bırakılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Rusya'nın işgalini finanse etme kabiliyetini zayıflatmak için petrol gelirlerinin kısıtlanmasını da kapsayan kararlı ve eşgüdümlü adımlar atmayı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'ya savaşı derhal sona erdirme ve yasa dışı ilhak ettiği topraklardan çekilme çağrısı yapılırken Ukrayna için kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

"GÖLGE FİLO" GEMİLERİNE YAPTIRIM

Rusya'nın uluslararası yaptırımları aşmak için kullandığı "gölge filo" gemilerinden 95'inin yaptırım listesine alındığı aktarılan açıklamada, bu kararla Canberra hükümetinin Haziran 2025'ten bu yana yaptırım uyguladığı gemi sayısının 150'nin üzerine çıktığı kaydedildi.

Batı yaptırımlarını aşmak için Rusya'nın, eski ve elverişsiz tankerlerden oluşan gizli bir "gölge filo" kurduğu belirtiliyor. Bu filonun, Rusya'nın petrol ve diğer mallarını "gizlice taşımak" amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor.

Bu gemilerin, bayrak değiştirerek, takip sistemlerini devre dışı bırakarak ve yetersiz sigorta kapsamında faaliyet göstererek uluslararası yaptırımları delmeye çalıştığı belirtiliyor. Bu nedenle çevre ve denizcilik güvenliği açısından ciddi riskler oluşturdukları vurgulanıyor.