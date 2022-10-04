Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır TSİ 07.16'da %0,8 artarak 7.569,50 dolar/tona yükseldi. Alüminyum ise %1,1 artışla 2.244,50 dolar/tondan, çinko %1,1 düşüşle 2.927 dolar/tondan ve kalay %0,3 düşüşle 20.000 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler, doların zayıflığı nedeniyle dün elde edilen kazançların korunduğunu belirterek ancak belirsizlikler, artan faizler ve Batı'nın sanayi faaliyetlerini yavaşlatması nedeniyle metal talebinin düşük olmasının beklendiğini kaydetti.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası tatil nedeniyle 7 Ekim'e kadar kapalı kalacak.