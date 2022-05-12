Bakır ve diğer sanayi metalleri, Çin'de devam eden karantinalar ve ABD'de küresel ekonomik büyümeye zarar verebilecek büyük faiz artışı beklentilerinin talep endişelerini tetiklemesiyle bugünkü işlemlerde düştü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, dün %1,2 yükseldikten sonra, bugün TSİ 07.19'da %1 düşüşle 9.246 dolar/tona geriledi.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Haziran vadeli bakır öğlen arasında %0,1 düşüşle 71.430 yuan/tona (10.584,10 dolar) seviyesinde işlem gördü.

Analistler, Çin'deki karantinaların ekonomik aktiviteyi ve dolayısıyla temel metal talebini önemli ölçüde etkilediğini belirtti. Ayrıca ABD'deki tüketici fiyatlarının Nisan ayında beklenenden fazla yükselmesinin daha sıkı parasal koşullar ihtimalini artırdığı ifade edildi.

LME'de alüminyum %0,8, çinko %1,4, kurşun %0,4 ve kalay %3,1 düştü.