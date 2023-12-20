CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Bakır, güçlü Çin ithalatı nedeniyle 4 buçuk ayın zirvesine çıktı

Bakır, güçlü Çin ithalatı nedeniyle 4 buçuk ayın zirvesine çıktı

Bakır fiyatları, Çin'de yeniden stoklanma ve güçlenen fiziki talebin etkisiyle dört buçuk aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi, ancak güçlenen dolar piyasaya baskı yaptı.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2023 16:50

Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2023 16:50

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, 4 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviye olan 8.665 dolar/tona çıktıktan sonra çok az değişiklik göstererek TSİ 15.00'da 8.591 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

Çin, Kasım ayında daha fazla bakır satın aldı. Bugün açıklanan gümrük verilerine göre, bakır katot ithalatı Ekim ayına göre %13,5 artışla 378.791 tona yükseldi.

Fiziki bakır primleri de bu hafta toparlanma kaydetti.

Analistler, bakır kullanıcılarının Çin'deki stokları ve azalan stokları yenilemeye çalışmasıyla talebin arttığını belirtti.

Doların güçlenmesi ise baskı oluşturdu.

İlginizi Çekebilir
Çin’de gayrimenkul geliştiricisi China South City Holdings temerrüde düşmekten kaçınmayı başardı Çin'de gayrimenkul geliştiricisi China South City Holdings temerrüde düşmekten kaçınmayı başardı 20 Aralık 2023 09:06
API petrol stokları beklentilerin aksine hafif arttı API petrol stokları beklentilerin aksine hafif arttı 20 Aralık 2023 09:00
Japonya’da market satışları 19 sonra ilk kez geriledi Japonya'da market satışları 19 sonra ilk kez geriledi 20 Aralık 2023 08:56
Altın Fed baskısında Altın Fed baskısında 19 Aralık 2023 16:30
İran’ın petrol üretimi son 2 yılda yüzde 60 arttı İran'ın petrol üretimi son 2 yılda yüzde 60 arttı 19 Aralık 2023 15:44
Kızıldeniz’deki saldırılar küresel tedarik zincirini tehdit ediyor Kızıldeniz'deki saldırılar küresel tedarik zincirini tehdit ediyor 19 Aralık 2023 15:17
ECB 20 banka için sermaye zorunluluklarını artırdı ECB 20 banka için sermaye zorunluluklarını artırdı 19 Aralık 2023 12:38
Almanya’da ihracatçılar yeni yıla kötümser giriyor Almanya'da ihracatçılar yeni yıla kötümser giriyor 19 Aralık 2023 12:35
San Francisco Fed Başkanı Daly’den güvercin mesaj San Francisco Fed Başkanı Daly'den güvercin mesaj 19 Aralık 2023 11:18
Goldman Sachs’dan Fed tahmini Goldman Sachs'dan Fed tahmini 19 Aralık 2023 11:09
Petrolde Kızıldeniz endişesi Petrolde Kızıldeniz endişesi 19 Aralık 2023 11:04
IMF’den kota artışına onay IMF'den kota artışına onay 19 Aralık 2023 10:58
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,20
%0,1202
DOLAR
999,06
%-0,0942
EURO
998,06
%-0,1936
ALTIN
989,52
%-1,048
BORSA
1.007,08
%0,7084
DOLAR
1.015,96
%1,5964
EURO
981,59
%-1,8409
ALTIN
986,58
%-1,3416
BORSA
1.016,92
%1,6923
DOLAR
1.041,57
%4,1571
EURO
1.039,80
%3,9804
ALTIN
973,46
%-2,6545
BORSA
1.558,14
%55,814
DOLAR
1.609,51
%60,9509
EURO
1.756,72
%75,6718
ALTIN
1.417,85
%41,7845
BORSA
BİST En Aktif Hisseler