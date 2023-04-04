ABD Başkanı Joe Biden, OPEC+ üyelerinin gönüllü olarak üretimi kısma kararı almalarının petrol fiyatları üzerinde yaratacağı etkiyi küçümsedi.

Minnesota'dan Washington'a dönerken uçakta soruları yanıtlayan Biden, OPEC+'nın attığı adımın etkisine yönelik bir soruya, "Sizin düşündüğünüz kadar kötü olmayacak" yanıtını verdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de yaptığı değerlendirmede, OPEC+'nın pazar günü sürpriz bir şekilde petrol üretiminde gönüllü kısıntıya gitme karar almasını eleştirdi. Yellen, alınan üretim kısıntısı kararının ABD'nin enflasyonu düşürme çabalarına zarar verebilecek, "yapıcı olmayan bir hareket" olduğunu savundu.

Yale Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte konuşan Yellen, "OPEC'in aldığı kararın üzüntü verici bir eylem olduğunu düşünüyorum. Bu kararın fiyat etkisinin ne olacağından henüz emin değilim. Bu etkiyi doğru değerlendirebilmek için biraz beklememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Yellen ayrıca, üretim kısıntısının gelecekte Batılı tankerler tarafından taşınan Rus petrolüne 60 dolar/varil fiyat sınırının yeniden değerlendirilmesi için fayda sağlayabileceğini belirtti. Ancak Yellen, fiyat sınırının artırılmasının şu an için gerekli olmadığını da vurguladı.