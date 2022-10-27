Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD ve Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne ilk anda öngörülenden daha yüksek bir fiyat sınırı belirlemek zorunda kalmaları daha olası hale geldi.

Kaynaklar, Amerikalı yetkililerin Rus petrolüne fiyat sınırını daha önce ortaya konan 40-60 dolar/varil aralığının üst sınırında veya üzerinde belirlenmesini tartıştıklarını da ifade ettiler.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adriene Watson ise Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray ve yönetim, Rus petrolüne G7 ve diğer ortaklarımızla koordinasyon için etkin ve güçlü bir fiyat sını uygulama yolunda ilerlemeye devam ediyor" dedi.