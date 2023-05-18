2022 yılında elektrik fiyatlarındaki artış Birleşik Krallık'ta tüketicilerin enerji için ödedikleri rakamın 29 milyar GBP artmasına yol açtı.

University College London tarafından yapılan çalışmaya göre, 2022 yılında enerji üreticileri 49,5 milyar GBP kazandılar. 2018 ve 2019 ortalamasında bu rakam 20,5 milyar GBP seviyesindeydi.

29 milyar GBP fazla ödemenin yüzde 70'i doğal gaz yakıtlı enerji santralleri ile yenilenebilir enerji şirketlerine gitti. Doğal gaz yakıtlı enerji santrallerinin gelirleri üçe katlanarak 19 milyar GBP oldu.