Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol ve gaz ithalatına tam bir ambargo veya cezalandırıcı tarifeler uygulanmasına yeterli desteği vermediklerini söyledi.

AB ÜLKELERİ ENERJİ İTHALATINI DURDURMA KONUSUNDA BİRLİKTELİK SAĞLAYAMADI

Die Welt gazetesine açıklama yapan Borrell, AB üyelerinin Rusya'dan enerji ithalatının durdurulması konusunda bir birliktelik sağlayamadıklarını ifade etti.

Rusya, Avrupa'nın en büyük petrol tedarikçisi. 2020 yılında AB'nin petrol ihtiyacının yüzde 25'inden fazlası Rusya'dan karşılandı.

Die Welt, AB Komisyonu'nun Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketini bu hafta üye ülkelere sunmasının beklendiğini de yazdı.