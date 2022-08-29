Brent petrol fiyatında arz endişesi

Cuma günü 101,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 99,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,53 dolardan alıcı buldu.

PETROL ÜRETİCİLERİNİN ÜRETİMİ KISMA İHTİMALİ NEDENİYLE PİYASALARDA ARZ ENDİŞESİ MEVCUT Fiyatların yükselişinde, büyük petrol üreticilerinin üretimi kısma ihtimali nedeniyle piyasalarda artan arz endişeleri etkili oldu. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın geçen hafta başında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık üretimi kısabileceğini açıklaması, piyasalarda arz daralması endişelerine yol açmıştı. OPEC+ grubu, eylül ayı için beklenenden daha düşük bir üretim artışına giderek petrol üretimini günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. Grup, temmuz ve ağustos ayları için günlük 648 bin varil üretim artışı hedeflemişti. Küresel ekonomik daralmaya ilişkin endişeler ise fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.