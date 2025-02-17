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Brent petrol güne yükselişle başladı

Küresel petrol piyasalarında düşüş eğilimindeki gelişmelere rağmen petrol fiyatları kısa vadede talep tarafındaki olumlu işaretlerle bir miktar desteklenirken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,72 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 17 Şubat 2025 10:10

Son Güncelleme Tarihi 17 Şubat 2025 10:11

Cuma günü 75,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,40 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 artarak 74,72 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,84 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol piyasalarında düşüş eğilimindeki gelişmelere rağmen petrol fiyatları kısa vadede talep tarafındaki olumlu işaretlerle bir miktar destekleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor. Uzmanlar, faiz indirimlerinin, zayıflayan dolar ve artan ekonomik aktiviteyle birlikte petrol fiyatlarını yükseltebileceğini tahmin ediyor. Doların değer kaybetmesi, petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirirken, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yapılan faiz indirimleri, sanayi üretimi ve ulaşım gibi petrol tüketen sektörlerde talebi artırabilir.

Olası Rusya-Ukrayna barış anlaşmasının arz akışını kesintiye uğratan yaptırımları hafifleteceği ve küresel tarife savaşlarının ekonomik büyümeyi yavaşlatarak enerji talebini zayıflatacağına yönelik beklentiler, petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile müzakere sürecini başlattıklarını açıklamıştı. Trump, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için "çok yakında" bir araya gelebileceğini söyledi. ABD ve Rusya'nın gelecek günlerde Suudi Arabistan'da ilk temaslarını gerçekleştirmeleri bekleniyor.

Aynı zamanda, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesini "diyalog için güçlü bir sinyal" olarak değerlendirdi. "Artık savaşı değil, barışı konuşacağız," diyen Peskov, Trump'ın diyalog odaklı yaklaşımını değerli bulduklarını ifade etti.

Öte yandan, Trump'ın geçen hafta ticaret ve ekonomi yetkililerine, ABD mallarına tarife uygulayan ülkeler için "karşılıklı tarifeler" üzerinde çalışmaları talimatını vermesi, küresel ticaret savaşı riskini gündeme getirdi. Bu adımların ABD'de enflasyonla mücadeleyi zorlaştıracağı ve ülkenin ticaret ortaklarının da ek gümrük vergileri sonrası üretim konusunda sıkıntılarla karşılaşabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca, ABD'nin Avrupa Birliği'ne yönelik ek gümrük vergileri getirme ihtimali yakından takip ediliyor. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin gümrük tarifeleri uygulaması halinde misilleme yapacaklarını belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 75,83 doların direnç, 73,58 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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