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Brent petrolde düşüş sürüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,07 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2024 10:29

Son Güncelleme Tarihi 09 Ocak 2024 10:29

Dün 78,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 76,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,61 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dün Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun şubat ayı resmi satış fiyatlarını düşürmesinin ardından yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydetti.

Saudi Aramco, dün Asya'ya yönelik ihracat kalemlerinin amiral gemisi Arab Light da dahil olmak üzere tüm bölgelerde şubat ayı resmi satış fiyatlarını varil başına 1,5 ila 2 dolar arasında düşürmüştü. Söz konusu indirimin son 13 ayın en büyük indirimi olduğu belirtilmişti.

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmeler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Bölgede artan gerginlik, küresel tedarik zinciri krizinin oluşabileceği ve enerji sevkiyatlarının olumsuz etkilenebileceği endişelerini körüklüyor ve petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumunun, pazar günü ülkenin güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda "mücbir sebep hali" ilan etmesi de fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip Şerare Petrol Sahası, 3 Ocak'ta akaryakıt eksikliğini protesto eden göstericilerin sahaya girmelerinin ardından kapatılmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 76,40 ile 76,97 dolar aralığının direnç, 75,83 ile 75,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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