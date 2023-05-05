Dün 73,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 73,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde faiz artışını durduracağına ve büyük petrol üreticilerinin haziranda yapılacak bir sonraki toplantısında üretim kesintisine gidebileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

Fed'in çarşamba günü yayımlanan karar metninde, "yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadenin çıkarılması, bankanın sıkılaştırma döngüsünde olası duraksamanın sinyali olarak yorumlandı.

OPEC+ grubunun nisan toplantısında yeni üretim kesintileri açıklamasına rağmen petrol fiyatlarının ekonomik durgunluk ve faiz oranlarındaki artışlarla ilgili endişeler nedeniyle düşmeye devam etmesi, gözleri grubun 4 Haziran'da yapılacak bir sonraki toplantısına çevirdi.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu, 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten, bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.

Öte yandan, ABD ve Çin'de talepte yavaşlama beklentileri fiyatları baskılıyor.

Geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi ABD'de yeniden etkili olurken, Pacwest'in, stratejik varlıkların satışı dahil olmak üzere opsiyonlarını değerlendirdiğini ve son dönemde ilgi gösteren potansiyel yatırımcı ve partnerlerle görüşmelerin sürdüğünü açıklaması sonrası hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti.

Çin'de imalat faaliyeti, siparişlerin düşmesi ve zayıf iç talep nedenleriyle nisanda beklenmedik bir şekilde daraldı. Bugün Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 56,4'e geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 73,70 ile 74,86 dolar aralığının direnç, 71,40 ile 70,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.